ЕС не смог согласовать девятый пакет антироссийских санкций

Страны Евросоюза на встрече глав МИД в Брюсселе не согласовали девятый пакет санкций против России. По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, дискуссия по новым ограничениям предстоит долгая и сложная.

«Нам остается договориться еще по ряду вопросов. Может быть, это удастся сделать к концу дня, может быть, вопросы останутся после сегодняшней встречи. Это будет нелегко, поскольку есть разные взгляды», — приводит ТАСС его слова. Несмотря на то, что предложения по санкциям были озвучены в начале декабря, решение принимает Совет ЕС из 27 министров, имеющих разные подходы, добавил он.

Предполагается, что в рамках 9-го пакета антироссийских санкций введут персональные ограничения против 200 физлиц, компаний и организаций, включая три банка, предприятия ВПК, энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности. Также в Евросоюзе планируется запретить вещание четырех российских телеканалов. Имена и названия компаний Еврокомиссия до утверждения санкций не раскрывает.

Санкционное давление на Россию усилилось после того, как глава государства Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. На сегодня Евросоюз ввел восемь пакетов рестрикций, а 5 декабря Еврокомиссия и страны-члены ЕС обсудили подготовку девятого.