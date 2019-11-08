В Нижнекамске выбрали обладательницу титула «Супербабушка-2019»

(Казань, 10 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся традиционный конкурс «Супербабушка-2019». В этом году в нем приняли участие десять жительниц города в возрасте от 60 лет, сообщает «НТР 24».



Одной из участниц стала Тамара Тунгускова. Нижнекамская представительница серебряного возраста рассказала, что принять участие в этом конкурсе ее уговорили ее хорошие знакомые. Пенсионерка решила рискнуть и ничуть не пожалела.



«Об участии в конкурсе нисколько не жалею, ведь именно это показало и мне, и моим подругам, что мы молоды душой и еще полны сил», – заявила Тамара Тунгускова.



Члены жюри выбирали лучших в различных номинациях. Конкурсантки пели, плясали и читали стихи – кто-то даже собственного сочинения.



В результате титул «Супербабушка-2019» достался Татьяне Коптель – мастеру спорта по бальным танцам.

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