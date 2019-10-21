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Татар-информ

21 октября 2019, 06:33

ОбществоПроисшествия

СМИ узнали о «нештатной ситуации» во время учений «Гром-2019»

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ОбществоПроисшествия

СМИ узнали о «нештатной ситуации» во время учений «Гром-2019»

Одна из ракет Р-29Р не смогла выйти из пусковой установки подлодки «Рязань».

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В ходе стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил России «Гром-2019» случилась «нештатная ситуация». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны РФ.

Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» Тихоокеанского флота смог запустить лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р по полигону «Чижа» из двух запланированных. Вторая МБР «не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой», отмечает издание.

По словам одного из собеседников газеты, к такому результату мог привезти отказ некоторых систем подлодки, ответственных за проход команды о пуске. Точные причины случившегося должна будет определить комиссия в составе представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

«Рязань» – последняя находящаяся в строю атомная подлодка проекта 667БДР «Кальмар», все ее систершипы утилизированы или ожидают утилизации. Основной жидкостной МБР морского базирования сейчас является не принятая на вооружение в 1977 году Р-29Р, а Р-29РМУ2 «Синева». Пуск последней, согласно информации источника, близкого к Минобороны, с АПЛ К-18 «Карелия» прошел в штатном режиме.

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