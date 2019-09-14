В Казани сразу две участницы стали победительницами этапа «Татар кызы 2019»

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В столице Татарстана, на сцене Татарской государственной филармонии им. Тукая, прошел финал республиканского этапа конкурса «Татар кызы 2019».

Гран-при завоевала Азиля Аюпова из Набережных Челнов. Девушка учится на четвертом курсе Института филологии и межкультурной коммуникации в КФУ, изучает английский и испанский языки. В 2018 году Азиля участвовала в городском конкурсе «Сабантуй гузэле», сообщают «Челнинские известия».

Нововведением этого года является то, что от Татарстана в международном этапе финала конкурса имеют возможность поучаствовать сразу две девушки. Кроме Аюповой такой шанс выпал победительницы номинации «Казан гузэле» Алии Ахметовой.

Республиканский конкурс проходит в третий раз. Так, в 2017 году победительницей стала Гульназ Гатина (девушка завоевала титул «Татар кызы 2017» на международном этапе), в 2018-м — Гузель Габдрахманова.

В этом году международный этап «Татар кызы» пройдет 27 сентября в Ижевске.

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