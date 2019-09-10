В Елабуге регулярно заниматься спортом стали на 2% больше жителей, чем в прошлом году

(Елабуга, 10 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге физической культурой и спортом систематически занимаются 43,76% населения. За год этот показатель вырос на 2%, заявил сегодня на деловом вторнике начальник Управления по делам молодежи, спорту и туризму Александр Крылов.

Несмотря на рост количества людей, занимающихся спортом, Елабуга несколько отстает от среднереспубликанских показателей (в РТ — 45,58%).

«Обеспеченность спортивными сооружениями составляет 68,12%. Тут показатели Елабуги выше по республике. Средняя единовременная пропускная способность по Татарстану — 66,77%. По показателям выполнению норм ГТО Елабужский район занимает 13-е место, по сравнению с прошлым годом увеличение составило 9%, и к 2020 году показатель планируется увеличить еще на 16%», — отметил Александр Крылов.

В этом году в Елабуге построили 2 спортивных объекта на общую сумму более 6 млн рублей. Так, спортивная площадка по мини-футболу появилась в селе Бехтерево, а на территории оздоровительного лагеря «Лесная сказка» были установлены уличные тренажеры.

Кроме того, в этом году по нацпроекту «Демография» «Спорт — норма жизни» город получит дополнительное спортивное для выполнения нормативов ГТО. На эти цели выделено свыше 3 млн руб.

В этом году в Елабуге проведено 91 соревнование, из них 76 муниципальных, 14 республиканских и одно всероссийское. Елабужские спортсмены участвовали в 116 соревнованиях разного уровня. Так, они завоевали 318 медалей, 130 из них — золотые.

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