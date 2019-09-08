В соцсетях сообщили о задержании провокатора, сыгравшего в ролике о «вбросе» на участке № 291

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В распоряжение татарстанского Telegram-канала Birbov.guru попали кадры допроса задержанного молодого человека, где он признается, что участвовал в инсценировке «вброса» бюллетеней на участке № 291 в Казани по просьбе представителей одной из парламентских партий.

На видео молодой человек говорит, что приехал из Нижнекамска, рассказал, что его наняли для съемки постановочного видео и никакого правонарушения он на самом деле не совершал.

Ранее в Telegram-каналах Татарстана появились сообщения о том, что видеоролик с «вбросом» бюллетеней на 291-м участке в Казани является заранее продуманной и срежиссированной провокацией с целью дискредитировать выборы.

«На видео лишь слышно, что в урну для голосования достаточно громко падают бюллетени. Слишком неправдоподобно громко слышно. Наблюдатели отметили, что мужчина не подходил к столу членов комиссии. Бюллетени он якобы пронёс под курткой. Вызвана полиция. Альтернативно одаренного любителя приключений найдут быстро – перед подходом к урне, он, зачем-то, снял маскирующие солнечные очки. Скоро узнаем, кто заказчик столь дешевой провокации», – сообщает, в частности, Telegram-канал Birbov.guru (пунктуация авторов сохранена – прим. Т-и).

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