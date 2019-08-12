Для «движа» и дискуссии о проблемах: в Казани стартовала молодежная акция «Автобус 14...30»

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани стартовала акция «Автобус 14...30», в рамках которой делегация Министерства молодежи Татарстана встретится с молодыми людьми в возрасте от 14 до 30 лет во всех муниципалитетах республики, чтобы выяснить, как можно улучшить условия их жизни. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Сегодня стартует серия встреч по всей республике, все 45 муниципалитетов будут охвачены акцией “Автобус 14...30“. С 12 августа по 6 сентября мы объедем все муниципалитеты, где в формате открытого диалога выслушаем молодежь, предложения и идеи ее представителей. Ключевым вопросом на встречах будет вовлечение местной молодежи в создание условий для самореализации», – пояснил Фаттахов.

Сегодня встречи пройдут в Пестречинском, Атнинском и Арском районах Татарстана. На дискуссиях в каждом муниципалитете ожидают увидеть от 100 до 150 человек, рассказала руководитель проекта «Автобус 14...30» Алла Абросимова.

В команду для поездок по районам входят около 15 человек, среди которых – ответственные за дискуссию администраторы, ведущие акции, представители руководства Минмолодежи и районов. За развлекательную программу отвечают фотограф, видеограф, PR-менеджер, граффитист, диджей и другие специалисты.

«Мы приезжаем, молодежь садится в автобус, и происходит “движ“: катаемся по городу, затем мастер-класс от диджея, работа нескольких интерактивных точек», – поделился подробностями администратор проекта Андрей Егоров.

Автобус для акции уже брендировали граффити с надписью «14...30», но жители каждого района добавят к рисунку свои элементы. В честь начала проекта на автобусе появилась первая надпись – слово «алга» на машину нанес сам министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

«Ожидаем, что эти встречи позволят сделать определенный срез самочувствия молодежи в районах, узнать о волнующих ее вопросах, заметить местные инициативы. Идея в том, что в диалоге власти и молодежи будут формироваться новые инициативы и проекты, по-настоящему востребованные молодежью, которые она сама захочет реализовывать», – подытожил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

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