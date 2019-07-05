В Татарстане число специальностей профессионального образования из топ-50 вырастет до 24

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в следующем учебном году количество специальностей и профессий из топ-50 увеличится до 24. Об этом сообщил сегодня на заседании секции августовского совещания работников педобразования первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«Развитие системы профессионального образования невозможно без постоянного обновления его содержания. Поэтапное внедрение образовательных программ по специальностям и профессиям из перечня топ-50 – один из инструментов, способствующих такому обновлению. В следующем учебном году количество специальностей и профессий из топ-50 возрастет до 24, а прием обучающихся по этим профессиям в 46 образовательных организациях составит около 2,5 тыс. человек», – рассказал докладчик.

Ожидается, что до 2020 года в республике будут внедрены 28 образовательных программ из этого перечня.

Наиболее востребованными образовательными программами из перечня топ-50 являются «Информационные системы и программирование», «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ», «Мастер столярно-плиточных, паркетных и стекольных работ», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Повар, кондитер», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

«У нас практически каждый год появляются новые направления подготовки, они лицензируются, входят в повседневный образовательный процесс. Несколько лет назад мы вообще не знали, что такое мобильная робототехника, прототипирование. Теперь у нас ведется подготовка, причем не только в Казани, но и в Бугульме, Набережных Челнах», – отметил в беседе с журналистами Поминов.

Всего в Татарстане в 2019-2020 учебном году планируется принять в 65 профессионально образовательных организаций более 14,5 тыс. студентов, из них 14 тыс. 28 человек – на обучение по 158 образовательным программам СПО.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.