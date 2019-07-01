В Лаишевском районе республики пройдет «День поля в Татарстане – 2019»

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе РТ пройдет выставка «День поля в Татарстане – 2019». Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Эта крупнейшая в регионе выставка полевого формата будет работать в течение трех дней – со 2 по 4 июля.

Ожидается, что в церемонии открытия выставки, которая состоится 2 июля, примет участие Президент республики Рустам Минниханов. В этот же день глава Татарстана и официальные гости республики осмотрят экспозиции – посетят стенды участников и ознакомятся с новинками агропромышленного комплекса Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации.

На выставке будут представлены такие тематические разделы, как «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация», «Малые формы хозяйствования».

В рамках деловой программы запланированы презентации стендов участников выставки, мастер-классы, круглые столы, где состоится обсуждение актуальных вопросов развития отраслей сельского хозяйства. В этих мероприятиях примут участие руководители агропромышленных компаний, сельхозпредприятий, учёные-аграрии, представители бизнеса и власти.

Цель выставки «День поля в Татарстане – 2019» – укрепление межрегиональных связей аграриев Татарстана и регионов Российской Федерации. Как отметили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, выставка призвана способствовать установлению деловых контактов между производителями и поставщиками сельхозтехники и оборудования, товаров, услуг и потребителями сельскохозяйственной продукции, консолидации усилий в сфере поддержки сельхозпроизводителей и развитию агропромышленного сектора.

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