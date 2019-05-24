Рустам Минниханов и Ольга Васильева дали старт татарстанской Эстафете флага WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Старт Эстафете флага мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Татарстане дали сегодня на церемонии закрытия VII Национального чемпионата WorldSkills Russia Президент РТ Рустам Минниханов и министр просвещения РФ Ольга Васильева. Республиканская эстафета стартует в Нижнекамске.

Ольга Васильева поприветствовала участников и гостей чемпионата со сцены «Татнефть-арены». «Уважаемые участники и гости седьмого национального чемпионата, я очень рада приветствовать вас сегодня в финале нашего российского конкурса. Я много раз говорила, что наша страна имеет удивительную историю, и наше участие в движении WorldSkills яркое тому подтверждение», — сказала министр.

Собравшихся на торжественном мероприятии также поприветствовал Рустам Минниханов. Президент РТ и министр просвещения РФ наградили победителей в компетенциях «Дошкольное воспитание и преподавание в младших классах», среди которых есть представители Татарстана.

Старт проекту «Эстафета флага мирового чемпионата WorldSkills» был дан в Сочи 21 октября 2017 года на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Эстафета флага WorldSkills Kazan 2019 охватила 24 региона России, а также 20 стран мира и Международную космическую станцию. Финальной точкой станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, который пройдет 22 — 27 августа в Казани.

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