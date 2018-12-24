(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Задолженность по заработной плате в Татарстане снизилась на 30%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«На сегодняшний день задолженность по заработной плате, по данным органов официальной статистики, составляет более 64 млн рублей. Это на 30% меньше, чем было в начале года – тогда у нас была задолженность более 100 млн рублей. Сегодня основная сумма долга сосредоточена на предприятиях, которые находятся в разных стадиях банкротства», – отметила министр.

Эльмира Зарипова подчеркнула, что особое внимание уделяется тем предприятиям-должникам, которые были выявлены во время ежедневных проверок с прокуратурой.

«Мы видим, что на местах очень плотно работают муниципальные комиссии, в их состав входят органы контроля, надзора, и это, конечно же, повышает их эффективность. Потому что когда Гострудинспекция или органы Минтруда приходят на предприятие и видят задолженность в фонды, то у них нет рычагов для принятия мер. Но когда проводится комплексная, межведомственная работа, тут же принимаются меры прокурорского реагирования», – рассказала глава Минтруда.

В первом квартале этого года совместно с надзорным ведомством было проверено порядка 150 предприятий, привела данные Зарипова.

«По итогам только первого квартала, в ходе совместных рейдов с прокуратурой, было выявлено 32 предприятия, которые не отчитывались в органы статистики. Это значит, что потенциально они могут иметь задолженности в налоговый и пенсионный фонды. Мы с вами понимаем, что это первый сигнал о том, что завтра эта задолженность может перерасти в задолженность перед работниками», – считает министр.

Как рассказала Зарипова, большая доля задолженности приходится на долю обрабатывающего производства и порядка 10% – на сферу строительства.

Сегодня министерство очень плотно работает с предприятиями строительной сферы и сельского хозяйства. Это связано с началом сезона строительных и сельскохозяйственных работ.

Жалобы на задержки заработной платы можно отправлять через интернет-приемные, систему «Народный контроль» и через официальный сайт Министерства труда.



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