Эдуард Николаев стал вторым в абсолютном зачете и лучшим в грузовом на ралли «Золото Кагана-2019»

(Набережные Челны, 29 апреля, «Татар-информ»). Экипаж Эдуарда Николаева стал вторым в абсолютном зачете и лучшим в грузовом на авторалли «Золото Кагана-2019», сообщает пресс-служба команды «КАМАЗ-Мастер».

В Астраханской области завершился второй этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана-2019». 290-километровый спецучасток третьего дня соревнований определил победителей гонки. Его основу составили быстрые и рулежные степные дороги с подбросами и промоинами.

Лучшее время на этапе показал экипаж Дмитрия Сотникова. Эдуард Николаев смог отыграть минуту с небольшим у лидировавшего до этого в генеральной классификации Айрата Мардеева. По итогам гонки экипаж Николаева стал лучшим в грузовом зачете. Второй результат у экипажа Дмитрия Сотникова. О накале борьбы свидетельствует отставание от лидера всего в 12 секунд.

В абсолютном зачете камазовцы пропустили вперед только экипаж победителя легкового зачета Владимира Васильева, выступавшего на спортивном автомобиле Mini Cooper.

В итоге в топ-10 результатов гонки попали четыре представителя «КАМАЗ-Мастера»: у Эдуарда Николаева – второе место, у Дмитрия Сотникова – третье, у Айрата Мардеева – четвертое, у Андрея Каргинова – седьмое.

Первое место в категории SSV (и девятое место в абсолютном зачете гонки) показал еще один экипаж из Набережных Челнов. Его составили Игорь Чагин и Иван Безденежных, выступавшие в легковом зачете на багги Maverick X3.

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