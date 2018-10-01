В Альметьевске выбрали лучшего «Автобабая 2018»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Альметьевске состоялся городской конкурс водительского мастерства, приуроченный ко Дню пожилых людей «Автобабай 2018», сообщает пресс-служба Альметьевского района РТ.





Организаторами конкурса выступили Госинспекция безопасности дорожного движения отдел МВД России по Альметьевскому району, территориальное управление государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» в Альметьевске.





Цель конкурса – закрепить знания правил дорожного движения среди людей пожилого возраста; привлечь их к участию в пропаганде безопасности дорожного движения среди населения; формировать у населения дорожно-транспортную культуру.





Участники конкурса прошли техосмотр автомобиля, сдали теоретический экзамен по ПДД и выполнили фигурное вождение в практической части.





Победителем стал Вальмер Гильманов, второе место занял Равиль Хабреев, третье – Камиль Гафиатуллин. «Самой обаятельной автоледи» стала Гузаль Идрисова, а лучшим в фигурном вождении автомобиля признан Виталий Еливанов.

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