В Сирии прокомментировали решение России о поставках С-300

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ). Решение России о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию является своевременным шагом, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что С-300 — это по своей сути оборонительная, а не наступательная система.

По его словам, если проанализировать значение защиты сирийского неба, то можно увидеть, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о начале поставок в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300, что стало ответом на то, что 17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит во время атаки израильских истребителей.

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