(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В «Нафтогазе» рассказали, что есть способ остановить строительство «Северного потока — 2», сообщает RT со ссылкой на коммерческого директора украинской энергетической компании Юрия Витренко.

Витренко сказал, что в данном вопросе могут оказать услугу американские санкции или же позиция датской стороны. Дания может отсрочить, а в дальнейшем усугубить ситуацию со строительством. «Важным фактором является и позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует», — подчеркнул представитель «Нафтогаза». Также он выразил надежду, что Германия изменит свою позицию по отношению к газопроводу «Северный поток — 2».

Ранее представитель немецкого Правительства Ульрике Деммер заявила, что Германия не изменила своей позиции в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2»: власти ФРГ по-прежнему считает его коммерческим проектом.