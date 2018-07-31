Россия поставит Соединенным Штатам шесть двигателей РД-180

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). ПО «Энергомаш» поставит американской компании United Launch Alliance еще шесть ракетных двигателей РД-180. Об этом рассказал генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов, передает РИА Новости.

Двигатели РД-180 устанавливаются на первую ступень ракет-носителей Atlas 5, производимых United Launch Alliance. Контракт на поставку шести двигателей рассчитан на 2020 год.

Последние годы Соединенные Штаты стараются уйти от зависимости в вопросе ракетных двигателей от России. Однако, согласно информации The Wall Street Journal, Пентагон планирует приобретать РД-180 минимум до 2025 года. Более быстрая разработка их аналогов признана невозможной.