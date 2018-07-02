Мастера Свияжска сделали футбольные мячи из глины и веток ивы в пресс-центре ЧМ-2018

В Казани работала интерактивная площадка музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани интерактивную программу представил государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск». На мастер-классах по гончарному делу и плетению из веток ивы были изготовлены футбольные мячи.

Сегодняшний мастер-класс на гончарном круге не совсем обычный, отметила заместитель директора по развитию туризма музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Алла Елисеева. «Во время чемпионата мира по футболу делаем не горшочки, не вазочки, а футбольный мяч. И мастер-класс называется “Горячий мяч”. На мастер-классе по плетению тоже изготавливаем мячи», – подчеркнула она.

Мастерство гончарного дела посетителям интерактивной площадки продемонстрировал Евгений Иванов: «горячий» футбольный мяч из глины он сделал с закрытыми глазами. Гончар переехал в Свияжск из Нижнего Новгорода в 2010 году.

«Более 30 лет занимаюсь этим делом. Гончаром стал в 90-е годы. В Свияжск меня и многих других мастеров пригласил первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, чтобы развивать гончарное дело там. Это было в 2009 году. Через год мы приехали и до сих пор там живем и работаем. Все мои ученики могут с завязанными глазами лепить из глины. По всей России и за границей есть наши изделия, в музеях представлены. В Китае я занял первое место среди местных гончаров», – рассказал Иванов.

Гости площадки также смогли увидеть фрагмент постановочного сражения на мечах, примерить на себе часть доспехов и поиграть в футбол.

«На мне сейчас примерно около 15 кг. Доспех весит около 8 кг, щит – 1,5 кг, меч – 2,5 кг, сопутствующая защита – около 3 кг. Это называется “юшман” и представляет собой переходную форму из кольчуги в пластинчатую – более надежную. То есть все жизненно важные органы защищены пластинами. Кольчуга использовалась практически во все периоды. Наша форма – XIV-XV вв. Есть мастера в различных городах, таких как Йошкар-Ола, Москва, Казань, которые все это делают. Этот доспех был сделан в Волжске, щиты мы мастерим сами, потому что это расходный материал и через 10 – 20 боев он начинает разлетаться. Мы его усиливаем стальной кромкой», – поделился представитель военно-исторического клуба «Витязь» Никита Шмарин.

В завершение программы всех желающих пригласили на традиционное чаепитие со свияжскими оладьями.

В беседе с корреспондентами ИА «Татар-информ» Алла Елисеева заметила, что все больше зарубежных туристов стало посещать Свияжск.

«Туристы были и есть. Очень приятно, что стало больше иностранцев. Радует, что приезжают не только организованные группы на запланированные экскурсии, но и самостоятельно, заказывают экскурсии на английском языке и знакомятся с историей острова. Они участвуют в мастер-классах. Пользуется популярностью “Ленивый торжок”. Остров-град Свияжск – шикарный музейный комплекс, где можно находиться в течение всего дня и каждый раз чему-то удивляться, получать новые знания», – заключила она.