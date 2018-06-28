Ребе Ицхак Горелик: Еврейская община Казани тоже готовилась к встрече гостей ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Еврейская община Казани тоже активно готовилась к приему гостей чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня в городском пресс-центре ЧМ-2018 Казани рассказал главный раввин Казани и Татарстана Ицхак Горелик.
«Я сам неазартный человек и даже не знал, что сборная Израиля тоже пыталась пробиться в чемпионат. Но я знаю, что в Россию приехало много израильтян. Сегодня в России, в разных городах, принимающих мундиаль, находится 15 — 18 тыс. болельщиков из Израиля», — поделился ребе.
Много евреев — фанатов футбола приезжают и в Казань, причем не только из Израиля. В других странах, Аргентине, Колумбии, тоже живет немало выходцев из этой страны. Приезжая в Казань, многие из них сразу идут в синагогу. Встретить их так, чтобы об этом визите у гостей остались только хорошие впечатления, еврейская община столицы Татарстана считает своим долгом.
«Каждый день приходят сотни людей. Особенно в субботу. Для них готовится кошерная пища для субботней трапезы. Когда мы встречаем гостей чемпионата, мы понимаем, что мы тоже представляем Россию, Татарстан, Казань. Все по-хорошему в шоке от того, что они здесь видят. От отношений между народами, религиями, от красоты нашего города», — поделился Горелик.
Тех, кому это интересно, провожают и в Тора-центр. Дом знаний открылся чуть больше года назад и является одним из лучших в России. А теперь выясняется, что и в мире ему не так много равных. «Очень красиво сделано. Надо видеть распахнутые глаза гостей. Те, кто приехал из Израиля, говорили, что не везде и там есть такие Тора-центры», — сообщил главный раввин Казани и Татарстана.
Журналиста из Германии интересовало, как живется в Татарстане евреям и насколько велика казанская община. На первый вопрос ребе ответил легко: «Мы здесь — дома. Ощущается всестороння поддержка. Причем выражается она не только в том, что нам помогли восстановить и отремонтировать синагогу, но и в моральном плане. Народы и религии здесь живут в мире. Ходим друг к другу на праздники. Недавно я был на ифтаре. А там, где живется комфортно, где не создается преград в том, чтобы соблюдать каноны, где люди чувствуют доброе к ним отношение, хочется отвечать добром — делать все, чтобы приносить пользу земле, на которой живешь».
А вот с ответом на вторую часть вопроса у раввина вышла заминка. Цифры слишком разные. Согласно последней переписи населения евреев в столице республики около 2,5 тыс. По данным самой общины, более 10 тыс. А по факту может быть и вдвое больше.
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