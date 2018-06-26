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Из четырех квартир дома, на который упал кран в Казани, эвакуировали жильцов

Татар-информ

26 июня 2018, 21:55

Происшествия

Следователи подтвердили версию ошибки экипажа при крушении Ан-148

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Хронологию полета разбившегося лайнера удалось восстановить посекундно.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Следователи вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета посекундно восстановили хронологию полета разбившегося 11 февраля этого года в Подмосковье лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний» и подтвердили версию, что причиной крушения стали ошибки экипажа. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ходе доклада на оперативном совещании, которое председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел на месте катастрофы, сотрудники ведомства рассказали о восстановленной по данным расшифровки черных ящиков картине трагедии.

Летчики забыли включить обогрев датчиков определения скорости, что привело к их обледенению. Получив неверные сведения об уменьшении скорости, командир воздушного судна Валерий Губанов решил разогнать самолет, переведя его в пикирование. При этом оказался превышен угол наклона, и борт потерял управляемость, что и привело к гибели лайнера.

После завершения совещания Бастрыкин поручил, не дожидаясь заключения МАК, провести комплексную летную авиационно-техническую судебную экспертизу. По ее результатам будут определены лица, ответственные за гибель людей.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», следовавший по маршруту Москва – Орск, потерпел крушение 11 февраля 2018 года сразу после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. 

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