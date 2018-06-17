«Прогульщики» сняли клип на альтернативный гимн ЧМ-2018

25 мая казанская команда презентовала альтернативный гимн чемпионата.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Казанская рок-группа «Прогульщики», создавшая неофициальный альтернативный гимн чемпионата мира по футболу, сняла клип на эту композицию. Видео опубликовано на YouTube-канале музыкантов.



В съемках приняли участие более полусотни человек из Казани, разных городов России и мира. «Это видео объединяет болельщиков из разных городов, показывает, что Россия – огромная, красивая и дружелюбная страна», – рассказали музыканты.



На видеокадрах запечатлены достопримечательности Казани: «Пирамида», улица Баумана, Театр оперы и балета имени М. Джалиля, набережная Казанки, Кремль, здание Госсовета. Эти кадры плавно сменяют достопримечательности других стран и лица иностранцев.



25 мая «Прогульщики» презентовали альтернативный гимн чемпионата. По мнению музыкантов, чемпионат мира по футболу – это очень «крутое событие для страны». Композицию они написали, чтобы с ее помощью объединить всех казанских и татарстанских болельщиков. Песня написана на английском языке.



9 июня в Сети появился официальный клип на гимн мундиаля. Песню для клипа исполнили всемирно известные звезды – актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Исполнители выступят перед финальным матчем чемпионата, который состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».