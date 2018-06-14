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Татар-информ

14 июня 2018, 23:59

Экономика и финансы

СМИ узнали об отказе Индии от совместной с РФ разработки Су-57

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\По мнению индийских экспертов, их страна сама способна создавать необходимые технологии.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Индия планирует отказаться от совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийскую газету The Economic Times.

По информации источников издания, Организации оборонных исследований и разработок Индии решила выйти из проекта, так как, по мнению ее экспертов, страна может самостоятельно создавать необходимые технологии.

Официальное подтверждение этой информации отсутствует.

Стороны подписали соглашение о проекте FGFA в 2007 году. Истребитель пятого поколения разрабатывался на основе российского Су-57 в соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями. В рамках программы Индия уже потратила 295 млн долларов.

СМИ и ранее сообщали о проблемах с FGFA. В апреле издание Jane's Defence Weekly рассказало о приостановке реализации проекта. Индия якобы сочла программу слишком дорогой, а сам самолет – не соответствующим требованиям по малозаметности и электронным системам, напоминает РБК.

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