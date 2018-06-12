The National Interest восхитился российской ЗРС С-500

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). У российской зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 в мире нет аналогов, она является одной из приоритетных разработок в России и универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание The National Interest.
В статье о С-500 эксперты делятся подробностями о недавних испытаниях системы, которые были проведены в Москве. Так, С-500 успешно поразила цель на расстоянии 299 миль (более 480 км — прим. Т-и), что на 50 миль больше расстояния, которое может преодолеть любая другая подобная система, пишут эксперты со ссылкой на источники в американском оборонном комплексе США.
По мнению американских экспертов, ЗРС С-500 может сбивать объекты на высоте до 200 км и ориентироваться на самолеты-невидимки.
ЗРС С-500 («Прометей») создана в качестве замены С-400, она будет поставляться в войска в 2020 году.
Ранее американский телеканал CNBC сообщил об успешных испытаниях С-500.
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