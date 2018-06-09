Все отели Казани прошли официальную классификацию к ЧМ-2018

Первый замглавы исполкома Казани Дамир Фаттахов сказал, что принять болельщиков и туристов готовы 196 отелей.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Все 196 отелей Казани прошли официальную классификацию в преддверии Чемпионата мира по футболу — 2018 в Казани. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.

Отели готовы предоставить 18 тысяч мест, отметил Фаттахов. По опыту проведения в Казани других масштабных спортивных событий ожидается, что в столицу Татарстана приедут 200 тысяч туристов. Фаттахов отметил, что уже в день первого матча ЧМ-2018 в Казани (16 июня, Франция — Австралия) город примет пять тысяч гостей.