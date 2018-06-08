Путин записал видеообращение по случаю ЧМ-2018

Рекомендуем
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение к болельщикам и участникам стартующего скоро в России чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что для возглавляемой им страны – «большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи».
Путин выразил надежду на то, что гостей мундиаля впечатлят не только сами матчи турнира и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, с ее культурой, историей и природой, а также с ее народом.
По словам Президента, организаторы ЧМ-2018 сделали все, чтобы спортсмены, специалисты и фанаты чувствовали себя в России «как дома». «Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA!» – заключил он.
Всего игры чемпионата мира по футболу примут 11 российских городов. В Казани состоятся шесть встреч: матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня) и Южная Корея – Германия (27 июня), а также одна восьмая (30 июня) и одна четвертая (6 июля) финала.
Следующая новость
В Казанском регионе ГЖД мероприятия акции прошли на 43 переездах в Татарстане, Чувашии и Марий Эл.
Наставник УНИКСа призвал подопечных сконцентрироваться на игре с «Зенитом» за третье место.
Писательница презентовала свой новый роман «Дети мои» в Нацбиблиотеке РТ и ответила на многочисленные вопросы читателей.
Для гостей фестиваля «Мы любим Кремль!» организуют рок-концерт, литературные викторины, буккроссинг, ролевые чтения.
Казанский клуб в полуфинале Единой лиги ВТБ уступил «Химкам».
Коллектив представит спектакль «Страна сломанных игрушек».
Чаще всего елабужанки рожали второго ребенка, а вот одна из горожанок мамой стала в восьмой раз.
Светодинамическое освещение позволяет выстроить почти любую композицию.
В сквере «Литературный дворик» состоялось открытие третьей скульптуры в честь гостя фестиваля «Бяки Буки», победившего в голосовании среди детей.
Глава Минобрнауки РТ напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения и поведения на воде.
Разблокированные подсети связаны с корпорацией Amazon.
Глава отделения Всероссийского общества охраны природы в РТ предложила создать научно-экспериментальную организацию «Эковторпродукт».
Участие в церемонии открытия приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
Новое медучреждение будет обслуживать около 3 тыс. жителей исторической части города.
5 и 6 июня сотрудники музея принимали материалы от руководства и рядовых бойцов студенческих стройотрядов разных поколений.
В Горкинско-Ометьевском лесу состоится молочный фестиваль «Обнимама».
08 июняОтдельный дизайн-код для исторического центра, деревянный хай-тек и аутентичный транспорт: каким казанцы видят исторический центр города