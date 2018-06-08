Путин записал видеообращение по случаю ЧМ-2018

Президент выразил надежду на то, что гостей чемпионата впечатлят не только сами игры, но и Россия и ее народ.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение к болельщикам и участникам стартующего скоро в России чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что для возглавляемой им страны – «большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи».

Путин выразил надежду на то, что гостей мундиаля впечатлят не только сами матчи турнира и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, с ее культурой, историей и природой, а также с ее народом.

По словам Президента, организаторы ЧМ-2018 сделали все, чтобы спортсмены, специалисты и фанаты чувствовали себя в России «как дома». «Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA!» – заключил он.

Всего игры чемпионата мира по футболу примут 11 российских городов. В Казани состоятся шесть встреч: матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня) и Южная Корея – Германия (27 июня), а также одна восьмая (30 июня) и одна четвертая (6 июля) финала.