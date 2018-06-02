Саудовская Аравия пригрозила Катару военной акцией в случае покупки С-400

Король Саудовской Аравии попросил Президента Франции воздействовать на Катар, чтобы не допустить приобретения С-400.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Саудовская Аравия заявила, что готова применить силу против Катара, если Доха приобретет российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Le Monde.

Недавно саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил Президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, в котором просит воздействовать на Катар, чтобы не допустить приобретения С-400, пишет издание.

В письме, в том числе, отмечается готовность провести «военную акцию» в отношении Катара, если он приобретет эти комплексы.

«В такой ситуации королевство (Саудовская Аравия — прим. Т-и) будет готово предпринять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции», — говорится в письме саудовского короля.

В конце января 2018 года посол Катара в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя сообщил, что Доха заинтересована в покупке российских комплексов С-400.