СМИ: Турция не исключает покупку российских Су-57 вместо американских F–35

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yeni Safakсо.
Такой вариант возможен, если Штаты заблокируют поставки F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, отмечают источники издания.
«Анкара не намерена отказываться от своего права на самолеты, которые она должна получить в июне», — пишет Yeni Safakсо.
В декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будет обслуживать турецкий персонал.
США и НАТО не раз критиковали Турцию за эту сделку.
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Республиканский ифтар на следующий год также разделят на мужской и женский.
Ранее женского ифтара такого масштаба не проводилось.
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