СМИ: Турция не исключает покупку российских Су-57 вместо американских F–35

Анкара может закупить российские истребители, если США заблокируют поставки F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yeni Safakсо.

Такой вариант возможен, если Штаты заблокируют поставки F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, отмечают источники издания.

«Анкара не намерена отказываться от своего права на самолеты, которые она должна получить в июне», — пишет Yeni Safakсо.

В декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будет обслуживать турецкий персонал.

США и НАТО не раз критиковали Турцию за эту сделку.