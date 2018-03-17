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Экономика и финансы

Сенаторы США выступили против «Северного потока-2»

17 марта 2018, 11:30

Обращение с просьбой заблокировать проект подписали 39 сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии.
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(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Сенаторы США выступили против строительства магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море «Северный поток-2». Об этом сообщает Газета.Ru.

Обращение с просьбой заблокировать проект подписали 39 сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии. Свое мнение они обосновали тем, что второй «Северный поток» сделает Европу более уязвимой для «злостного влияния и политики принуждения» со стороны России.

Письмо ушло главе Минфина США Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану.


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