Сенаторы США выступили против «Северного потока-2»

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Сенаторы США выступили против строительства магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море «Северный поток-2». Об этом сообщает Газета.Ru.

Обращение с просьбой заблокировать проект подписали 39 сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии. Свое мнение они обосновали тем, что второй «Северный поток» сделает Европу более уязвимой для «злостного влияния и политики принуждения» со стороны России.

Письмо ушло главе Минфина США Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану.