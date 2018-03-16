Бондарчук анонсировал предварительную дату выхода «Притяжения-2»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что предварительная премьера боевика «Притяжение-2» состоится 26 декабря 2019 года, сообщает ТАСС.



Также мэтр отечественной киноиндустрии пообещал, что в продолжении экшна появится суперзвезда, однако имя ее раскрывать не стал.



Сейчас работа над фильмом находится в стадии написания сценария. Команда создателей и актерский состав останется прежним.



Бюджет картины составил 650 млн рублей, 150 из них пойдут на рекламу и продвижение. Бюджет картины по сравнению с предыдущей частью вырос в два раза – именно поэтому новая часть будет «масштабнее» и насыщена спецэффектами. Первая часть «Притяжения» собрала в прокате более миллиарда рублей.

Также режиссер рассказал о работе над новым фильмом под условным названием «Повелитель ветра» – о Федоре Конюхове и его кругосветном путешествии.