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Культура

Бондарчук анонсировал предварительную дату выхода «Притяжения-2»

16 марта 2018, 21:21

Бюджет картины по сравнению с предыдущей частью вырос в два раза.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что предварительная премьера боевика «Притяжение-2» состоится 26 декабря 2019 года, сообщает ТАСС.

Также мэтр отечественной киноиндустрии пообещал, что в продолжении экшна появится суперзвезда, однако имя ее раскрывать не стал.

Сейчас работа над фильмом находится в стадии написания сценария. Команда создателей и актерский состав останется прежним.

Бюджет картины составил 650 млн рублей, 150 из них пойдут на рекламу и продвижение. Бюджет картины по сравнению с предыдущей частью вырос в два раза – именно поэтому новая часть будет «масштабнее» и насыщена спецэффектами. Первая часть «Притяжения» собрала в прокате более миллиарда рублей.

Также режиссер рассказал о работе над новым фильмом под условным названием «Повелитель ветра» – о Федоре Конюхове и его кругосветном путешествии.


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