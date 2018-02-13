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Происшествия

Названа возможная причина крушения Ан-148

13 февраля 2018, 17:04

МАК выяснил, что «особая ситуация» начала развиваться спустя 2,5 минуты после взлета на высоте порядка 1,3 тыс. м.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Самолет Ан-148 мог разбиться из-за обледенения приемников полного давления, которое привело к неверной передаче данных о скорости полета на индикаторах пилотов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который расшифровал данные параметрического самописца самолета.

МАК выяснил, что «особая ситуация» начала развиваться примерно спустя 2,5 минуты после взлета на высоте порядка 1,3 тыс. м при приборной скорости в 465 — 470 км/ч. 

Самолет Ан-148, следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье.


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