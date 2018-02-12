(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). На официальном канале Следственного комитета РФ появилось видео с квадрокоптера с места крушения самолета Ан-148.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на месте крушения Ан-148 были обнаружены два черных ящика.
На данный момент Следком России проводит детальный осмотр места крушения с применением беспилотников.
Напомним, борт Москва – Орск вылетел вчера из столичного аэропорта «Домодедово». Спустя несколько минут самолет пропал с экранов радаров, а экипаж перестал выходить на связь.
Позже стало известно, что самолет потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту пассажиры и члены команды погибли.
Расследование всех обстоятельств трагедии продолжается.