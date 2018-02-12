Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Видео с квадрокоптера с места крушения самолета Ан-148

12 февраля 2018, 14:18

На месте авиакатастрофы продолжают работать спасатели и следователи.

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). На официальном канале Следственного комитета РФ появилось видео с квадрокоптера с места крушения самолета Ан-148.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на месте крушения Ан-148 были обнаружены два черных ящика.

На данный момент Следком России проводит детальный осмотр места крушения с применением беспилотников.

Напомним, борт Москва – Орск вылетел вчера из столичного аэропорта «Домодедово». Спустя несколько минут самолет пропал с экранов радаров, а экипаж перестал выходить на связь.

Позже стало известно, что самолет потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту пассажиры и члены команды погибли.

Расследование всех обстоятельств трагедии продолжается.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter