(Набережные Челны, 9 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Семилетняя Мария Руденко из Казани не прошла слепые прослушивания проекта «Голос.Дети-5».

Сегодня на «Первом канале» вышел в эфир второй выпуск слепых прослушиваний. Выступление Марии не привлекло внимание ни одного из наставников, которыми в этом сезоне являются Валерий Меладзе, Пелагея и Баста.

Мария Руденко исполнила песню Who's Lovin' You группы The Miracles. «Когда я была еще у мамы в животе, папа слушал музыку, а я колбасилась под ритм – так они поняли, что я музыкальная. В школу я не люблю ходить, слава богу, что фортепиано мама пока не тянет меня заниматься. Мозги у меня кипят как самовар», – рассказала она перед выступлением.

Ранее, в первом выпуске слепых прослушиваний, в проект не попала Полина Терехова из Казани.