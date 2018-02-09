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Общество, Культура

Мария Руденко из Казани не прошла слепые прослушивания проекта «Голос.Дети-5»

9 февраля 2018, 23:52

Семилетняя исполнительница спела песню Who's Lovin' You группы The Miracles.
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(Набережные Челны, 9 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Семилетняя Мария Руденко из Казани не прошла слепые прослушивания проекта «Голос.Дети-5».

Сегодня на «Первом канале» вышел в эфир второй выпуск слепых прослушиваний. Выступление Марии не привлекло внимание ни одного из наставников, которыми в этом сезоне являются Валерий Меладзе, Пелагея и Баста.

Мария Руденко исполнила песню Who's Lovin' You группы The Miracles. «Когда я была еще у мамы в животе, папа слушал музыку, а я колбасилась под ритм – так они поняли, что я музыкальная. В школу я не люблю ходить, слава богу, что фортепиано мама пока не тянет меня заниматься. Мозги у меня кипят как самовар», – рассказала она перед выступлением.

Ранее, в первом выпуске слепых прослушиваний, в проект не попала Полина Терехова из Казани.

 


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