Боевик из «Джейш Идлиб Хур» признался в атаке на российский Су-25

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Принадлежащий к террористической группировке «Джейш Идлиб Хур» боевик Махмуд Хадж Исмаил признался в атаке на российский штурмовик Су-25, который был сбит в Сирии. Об этом сообщает Газета.Ru.

Он дал интервью, в котором рассказал подробности инцидента. По его словам, он стрелял не из переносного зенитного ракетного комплекса, а из зенитного орудия ЗУ-23-2, кроме того, штурмовик стал пятым сбитым группировкой самолетом.

По данным СМИ, в достоверность сказанного Исмаилом верят немногие, считая, что террористы делают себе пиар на резонансном событии.

Ранее ответственность за сбитый в районе сирийского города Серакиба российский самолет брал на себя альянс «Хайат Тахрир аш-Шам», в который вошла запрещенная в РФ и ряде других стран группировка «Джебхат ан-Нусра».