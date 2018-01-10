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Политика

Россия предостерегла США от попыток вмешаться в выборы-2018

10 января 2018, 06:37

В посольстве РФ в США прокомментировали заявления Госдепартамента с призывом к справедливым выборам.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Попытки США вмешаться в российские выборы 2018 года путем давления на Москву являются неприемлемыми. Об этом в своем «Фейсбуке» сообщило посольство РФ в США, сообщают «Известия».

«Хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы», – отмечается в заявлении посольства.

Так в дипмиссии прокомментировали заявления Госдепартамента по поводу отказа ЦИК оппозиционеру Алексею Навальному в праве участвовать в выборах-2018. Тогда представитель Госдепа Клэй Ноэл отметил, что в США обеспокоены столь строгими мерами по отношению к «независимым голосам», а также призвал к справедливым выборам.

В российском посольстве эти заявления назвали абсолютно необоснованными и политизированными. «Причем странным образом они совпали с очередной волной лживых утверждений о вмешательстве России в электоральные процессы в других странах», – отметили в дипмиссии.

Российское посольство также выразило надежду, что американские власти не станут мешать находящимся в США гражданам России в реализации их избирательного права.


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