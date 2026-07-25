-
Видео
Этно-показы мод на фестивале «Стиль жизни - культурный код» в Казани
-
Фоторепортаж
Активисты «Молодой Гвардии» возложили цветы к мемориалу и почтили память детей – жертв войны на Донбассе
-
дни рождения сегодня
Демидова-Петрова Елизавета ВикторовнаДиректор Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
-
Хухунашвили о случае в Кахетии: «Для меня дико, что это произошло в Грузии»В грузинском городе Телави местный житель ворвался в отель к российским туристкам и сломал нос одной из них. После этого молодой человек был задержан
Почему инцидент в Телави – «немыслимый и возмутительный», растет ли в Грузии русофобия и насколько эта страна безопасна для российских туристов, в интервью «Татар-информу» рассказала глава Национально-культурной автономии грузин в Казани Маринэ Хухунашвили.
-
«Мой отец работал на заводе»: Франк Артига впервые побывал на «Казаньоргсинтезе»Тренер «Рубина» на «Казаньоргсинтезе» приготовил кыстыбый и рассказал о планах команды
В заводской столовой казанского предприятия СИБУРа прошла встреча сотрудников предприятия с главным тренером футбольного клуба «Рубина» Франком Артигой и игроками команды. Вместо традиционной автограф-сессии испанец провел гастрономическое шоу: впервые готовил татарский кыстыбый и ответил на вопросы заводчан о футболе, карьере и семейных ценностях.
-
«Ягодный Апокалипсис»: к чему приведет атака ВСУ на WildberriesКрупнейший маркетплейс России познал зону форс-мажора
Неделю назад ВСУ начали системно атаковать логистическую инфраструктуру Wildberries. На складах маркетплейса вспыхнули пожары, нанесшие ущерб не только самой компании, но и многочисленным продавцам, торговавшим на этой площадке. Почему объектом атаки выбрана именно «Дикая ягода» и к чему это может привести – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.
-
«Школа не должна ждать трагедии»: эксперт Госдумы – о том, как победить буллингЧлен Экспертного совета Государственной Думы РФ по образованию и молодежной политике объяснил, почему травлю нельзя считать обычными детскими ссорами
Оскорбления, исключение из коллектива и давление в интернете становятся частью школьной реальности для многих детей. Участники круглого стола в Казани обсудили, как создать безопасную образовательную среду и какие меры помогут школам быстрее выявлять случаи травли. Своим видением проблемы поделился эксперт Госдумы по образованию Роман Султанов.
-
Артига – о трансферах, схеме и Самошникове: задачи «Рубина» на новый сезон«Рубин» провел открытую тренировку на старте сезона и ответил на вопросы
Сегодня «Рубин» во главе с Франком Артигой провел открытую тренировку перед стартом сезона. Главный тренер рассказал журналистам о готовности своей команды, прокомментировал трансферные слухи, адаптацию Ильи Самошникова и подчеркнул, что «рубиновые» настраиваются на «Краснодар» как на топ-команду РПЛ. Подробности – в репортаже «ТИ-Спорта».
-
«Миллиард в переработку отходов»: в Азнакаевском районе открыли пиролизный заводНа пиролизном заводе в Азнакаевском районе будут производить топливо для сельхозоборудования и дизельное топливо
Крупнейший в России завод по переработке шин, пластика и нефтешлама открылся накануне в Азнакаевском районе Татарстана. Мощности предприятия на старте составили 50 тыс. тонн в год, но уже в следующем году руководство намерено утроить эти показатели. Какой эффект окажет завод на район в целом и на Татарстан в частности – в материале «Татар-информа».
-
«Думают, что устали и хотят спать»: как люди пропускают инсульт и чем это грозитВрач рассказал, почему нельзя терпеть симптомы инсульта
Инсульт не спрашивает возраста и не прощает промедления. О том, что до него доводит, как переносят его молодежь, и такие разные истории пациентов казанской Клинической больницы №2, переживших страшное, – в материале «Татар-информа» к Неделе сохранения здоровья головного мозга, объявленной Минздравом РФ.
-
«Каракуз» стартовал в Альметьевске: восемь фестивалей за один уикенд
-
Азот для будущего: зачем СИБУР строит новый воздухоразделительный комплекс
-
«Лето в Татарстане»: триатлон, «Гонка Героев», День ВМФ и Праздник Огурца
-
О пляжном сезоне: «Родителей, отпускающих детей одних к воде, надо штрафовать»
-
В колонию за семь сотен липовых детей: обнальщики маткапитала выслушали приговор
-
Жилой квартал с детсадами и школами построят у Вознесенского тракта в Казани
Физик Зенченко объяснил, почему смартфон может сильно нагреваться при зарядке
Юрист Чирикова рассказала о компенсациях за испорченную в химчистке вещь
Кинолог Голубев объяснил, почему собака выбирает в семье одного главного хозяина
-
«Первое, что делают мошенники, – запугивают жертву»: как обезопасить себя от кибераферистовЗа 5 месяцев мошенники украли у жителей РТ почти на 300 млн меньше, чем в 2025-м
Почти на 300 миллионов рублей снизился ущерб от действий мошенников в Татарстане. Самозапреты на оформление кредитов и сим-карт, активный поиск и наказание курьеров и дропперов – подельников преступников – дают свои плоды. Тем не менее люди продолжают верить незнакомцам и отдавать им миллионные сбережения.
Активисты «Молодой Гвардии» возложили цветы к мемориалу и почтили память детей – жертв войны на Донбассе24 июля 2026 46 фото
-
12 Этаж
12 Этаж
Эльмира Зарипова: «Благодаря Электронной доске почета мы сможем увидеть лучших»20 июля 2026
-
Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
Ильгиз Зайниев: «Я не то чтобы знаю татарского зрителя. Я сам татарский зритель»19 июля 2026
-
ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Татарстан приступил к капитальному ремонту станции скорой помощи в Рубежном12 июля 2026
-
Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция об итогах Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи в Республике Татарстан24 июля 2026