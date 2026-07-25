Новость отсутствует
news_header_top
Руc Тат
16+
in_feed_pos_0
15:38 В двух районах Татарстана после многолетнего перерыва разрешили охоту на медведя
14:30 Барьерист Шубенков пропустит чемпионат России из-за проблем со здоровьем
07:55 В Татарстане одним из лучших товаров признали каучук для жевательной резинки
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
14:01 Логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге возобновил работу
13:45 Пенсионеры с 30-летним стажем на селе могут получить надбавку 25% к пенсии
12:58 Лучший снайпер в истории НБА Леброн Джеймс перешел в БК «Филадельфия»
12:30 Трамп определился с преемником на выборах в 2028 году
12:17 Грозы, град и ветер до 20 м/с ожидают в РТ – МЧС напомнило о мерах безопасности
12:04 8 человек погибли из-за атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области РФ
12:02 Госжилинспекция РТ объяснила, почему переполняются мусорные баки
11:40 Паслер сообщил об атаке БПЛА на Екатеринбург, работа объекта WB приостановлена
11:28 Минстрой РТ: годовой план строительства в Татарстане выполнен на 73%
11:14 Боец ВС РФ взял в плен троих боевиков ВСУ в одиночку
10:50 Свыше 40 тыс. человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Испании
10:37 В аэропорту Бугульмы сняли ограничения
10:33 Минниханов поручил завершить уборку зерновых в Татарстане до конца августа
10:05 Более 40% казанцев планируют купить еще один автомобиль в ближайшие два года
09:35 В Госдуме усомнились в праве Плющенко воспитывать юных фигуристов
09:01 Вражеские БПЛА сбиты над Башкортостаном, Марий Эл и Чувашией
08:58 Совфед одобрил внесудебный запрет на продажу опасной продукции
08:47 Дерево упало на мужчину под Казанью, он погиб
08:32 Российские вузы перейдут на новую систему образования к 2030 году
08:26 В аэропорту Казани сняли ограничения
08:00 Еще три «умных» спортплощадки возведут в Татарстане в 2026 году
07:47 В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
06:41 В аэропорту Бугульмы введены ограничения
06:35 Отменена угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск
06:00 До +33 градусов и грозы прогнозируют в Татарстане 25 июля
04:11 В казанском аэропорту введены ограничения
04:06 Объявлена угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск
03:07 Режим «Беспилотная опасность» введен в Татарстане
22:23 Сборная Испании выплатит $15 млн в качестве налога за победу на ЧМ-2026
21:45 Серебристые облака будут видны россиянам в течение всего августа
21:21 Десятки бочек с бензином полыхали у трассы в Татарстане
20:58 Зеленский рассмеялся, отвечая на вопрос об употреблении наркотиков
20:43 Главный тренер «Рубина» Франк Артига приготовил кыстыбый для заводчан
20:31 Физик Зенченко объяснил, почему смартфон может сильно нагреваться при зарядке
20:01 Набиуллина: для снижения инфляционных ожиданий нужно снизить инфляцию
19:58 Эксперт Шабаев заявил, что снижение ставки ЦБ не оживит рынок жилья Татарстана
19:46 Юрист Чирикова рассказала о компенсациях за испорченную в химчистке вещь
19:25 Черногория продлила безвизовый режим для россиян до 31 октября
18:52 Депутат Немкин предупредил о мошенниках, выдающих себя за силовиков
18:48 ВС РФ ударили по выставке боевых БПЛА в пригороде Киева
18:11 19-летний казанец получил срок за «продажу» несуществующих телефонов на 450 тыс.
18:00 Ловчев рассказал, чего ожидает от стартового тура РПЛ
17:46 Wildberries ввел кредитные каникулы для продавцов после атак ВСУ на склады
17:16 Троих детей и двоих взрослых спасли на пожаре в пятиэтажке в Бугульме
17:01 Эксперт Кочетков заявил, что ЦБ снизил ставку, чтобы помочь экономике
16:56 В Татарстане предложили создать полимерный хаб
16:51 Директор стройфирмы в РТ утаил от налоговой 244 млн, его будут судить
Ещё новости
in_feed_pos_0
10:57 Зяббаров доложил о ходе уборочной кампании в Татарстане
08:30 Труженица тыла Алчачек Шагиахметова из Казани празднует 100-летний юбилей
21:37 Новая школа, дороги и чистая вода: в Буинске обсудили достижения и планы
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
20:56 Айдар Метшин: «Аксубаевский район силен отношением к родной земле»
20:02 Новые дороги и мост через Ик: итоги пяти лет подвели в Муслюмовском районе
19:18 Сторонники «Единой России» из Казани зарегистрировали брак
18:34 Директор ИФМК – о Резеде Мухаметшиной: «Она была душой нашего коллектива»
18:21 В Балтасинском районе стартовала серия форумов «Работаем на результат!»
18:12 Китайский фильм «Ответ на вечность» откроет кинофестиваль в Альметьевске
17:31 Хадиуллин: труды Мухаметшиной известны далеко за пределами Татарстана
17:08 В РТ впервые пройдет Форум молодежных крыльев РВИО ПФО «Наследие героев»
17:06 Экспортеры РТ могут получить комплексную поддержку для освоения новых рынков
16:33 Нижнекамские волонтеры группы «Благовест» с начала года сплели 160 масксетей
16:30 На Неделе правовой помощи в ЗАГСы чаще обращались граждане 18–50 лет
16:26 Татарстан получил 23,6 млрд рублей акцизов за первое полугодие 2026 года
16:22 В Татарстане обсудили поддержку участников СВО
16:14 Студотряды из России и Белоруссии начали работу в больницах Альметьевска
16:01 В Казани организовали обсуждение водных ресурсов России и Белоруссии
16:01 Четыре кандидата претендуют на мандат депутата Госсовета Татарстана
15:53 В Татарстане снизилось количество обращений по смене имени и фамилии
15:25 В Татарстане в Неделе правовой помощи семьям приняли участие 190 тыс. человек
14:50 Юных татарстанцев приглашают поучаствовать во всероссийских конкурсах по ПДД
14:33 Представители РТ могут присоединиться к форуму «Безопасность и охрана труда»
14:15 В РТ восемь подростков устроились на лето помощниками дежурных по вокзалу
14:01 В Бугульме родственникам участников СВО передали государственные награды
13:18 В Камских Полянах программу «Наш двор» выполнили на 99%
12:44 В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги Арск – Тюлячи
12:38 Контрактники из Сахалина, Омска и ДНР отправились на службу из Нижнекамска
11:33 Познакомились в школе и прожили вместе 50 лет: история семьи из Бугульмы
09:14 В Татарстане выявили 33 автомобиля с превышением вредных выбросов
21:47 Татарстан удвоил экспорт зерна по воде
18:32 В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс чтецов «Лето нараспашку»
18:05 Когогина: Госдума формирует законодательную базу для поддержки МСП
17:35 Журналист «Татар-информа» победила в номинации конкурса «Созидание и развитие»
17:22 В ЦУМе откроют центр кино и креативных индустрий
16:50 В Билярске завершилась смена форума «Сәләт»
16:40 В Нижнекамском районе впервые пройдет этнофестиваль «Авылча»
14:48 Представители РТ вышли в полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться»
14:20 В Лениногорске стартует Школа гидов проекта «Нефтяной барбизон»
13:34 Медведев: в новую Народную программу «Единой России» поступило 3 млн предложений
13:31 Мемориальную доску пилоту-герою Тимуру Хисматуллину установили в Альметьевске
13:15 Школьница из Нижнекамска шьет чебурашек для участников СВО
13:05 Истории жителей Татарстана сохранили в статусе особо ценных архивных документов
11:36 Четверо жителей Татарстана отправились на службу в Африканский корпус
11:31 Татарстан увеличил объем проверенного перед экспортом зерна на 25%
10:42 Ветеринарный фельдшер из Татарстана победила во всероссийском конкурсе
10:35 В Казани временно ограничат движение по улице Карла Маркса
09:09 Молодежь Татарстана может принять участие во всероссийской патриотической акции
08:42 Открыт прием заявок на шестой сезон Знание.Премия
23:43 В Казани проверили благоустройство Большого Чайкового озера
Ещё новости
Ещё публикации
ТАТАР-ИНФОРМ СПОРТ ❯
Артига – о трансферах, схеме и Самошникове: задачи «Рубина» на новый сезон

Артига – о трансферах, схеме и Самошникове: задачи «Рубина» на новый сезон

25 июля 2026
«Краснодар» выпадает из чемпионской гонки? Как «Зенит» использует ситуацию южан

«Краснодар» выпадает из чемпионской гонки? Как «Зенит» использует ситуацию южан

25 июля 2026
Испания выключила Месси и забрала трофей: как «Фурия роха» взяла Кубок мира

Испания выключила Месси и забрала трофей: как «Фурия роха» взяла Кубок мира

25 июля 2026
ISU дает «зеленый свет» Петросян: бросит ли вызов фавориту Камила Валиева

ISU дает «зеленый свет» Петросян: бросит ли вызов фавориту Камила Валиева

25 июля 2026
#полезная информация ❯

Физик Зенченко объяснил, почему смартфон может сильно нагреваться при зарядке

24 июля 2026

Юрист Чирикова рассказала о компенсациях за испорченную в химчистке вещь

24 июля 2026

Кинолог Голубев объяснил, почему собака выбирает в семье одного главного хозяина

24 июля 2026
Фоторепортажи ❯
Активисты «Молодой Гвардии» возложили цветы к мемориалу и почтили память детей – жертв войны на Донбассе

Активисты «Молодой Гвардии» возложили цветы к мемориалу и почтили память детей – жертв войны на Донбассе

24 июля 2026 46 фото
Fashion-показ фестиваля этномоды «Стиль жизни – культурный код»

Fashion-показ фестиваля этномоды «Стиль жизни – культурный код»

23 июля 2026 141 фото
В ЦУМе прошел Фестиваль кожевенного искусства с выставкой арт-объектов из кожи

В ЦУМе прошел Фестиваль кожевенного искусства с выставкой арт-объектов из кожи

22 июля 2026 73 фото
В Казани открылся V Этно-фестиваль народного творчества «Стиль жизни — Культурный код»

В Казани открылся V Этно-фестиваль народного творчества «Стиль жизни — Культурный код»

22 июля 2026 54 фото
Спецпроекты ❯
ВИДЕО ❯
Этно-показы мод на фестивале «Стиль жизни - культурный код» в Казани

Этно-показы мод на фестивале «Стиль жизни - культурный код» в Казани

23 июля 2026
В казанском ЦУМе открылся V Этнофестиваль «Стиль жизни – Культурный код»

В казанском ЦУМе открылся V Этнофестиваль «Стиль жизни – Культурный код»

22 июля 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Храм Николы Тульского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Храм Николы Тульского

21 июля 2026
7 тысяч православных в крестном ходе в Казани

7 тысяч православных в крестном ходе в Казани

21 июля 2026
Министр труда и соцзащиты Татарстана: «80 тысяч вакансий – это наша реальность сегодня»

Министр труда и соцзащиты Татарстана: «80 тысяч вакансий – это наша реальность сегодня»

20 июля 2026
«Давайте спокойно относится к вещам временным»: батюшка о моде

«Давайте спокойно относится к вещам временным»: батюшка о моде

19 июля 2026
«Традиции на тарелке»: удмуртская каша немери

«Традиции на тарелке»: удмуртская каша немери

19 июля 2026
Маршрут выходного дня «По-менделеевски»

Маршрут выходного дня «По-менделеевски»

16 июля 2026
На коллегии минцифры РТ представили IT-проекты и стартапы

На коллегии минцифры РТ представили IT-проекты и стартапы

14 июля 2026
Ректор КНИТУ-КАИ: «Есть направления, где скоро возникнет дефицит, но общество пока про это не знает»

Ректор КНИТУ-КАИ: «Есть направления, где скоро возникнет дефицит, но общество пока про это не знает»

14 июля 2026