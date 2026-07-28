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Общество 28 июля 2026 20:50

В Пестречинском районе ввели выплату 15 тыс. рублей при рождении ребенка

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В Пестречинском районе ввели выплату 15 тыс. рублей при рождении ребенка
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новую меру поддержки молодых семей ввели в Пестречинском районе Татарстана. Теперь женщины смогут получить единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей при рождении ребенка, сообщили в канале администрации района в МАКСе.

Получить выплату смогут матери, которые постоянно зарегистрированы на территории Пестречинского района. Еще одно обязательное условие – рождение ребенка должно быть зарегистрировано в отделе ЗАГС исполнительного комитета Пестречинского района.

Выплата предоставляется в заявительном порядке. Для ее получения необходимо подать заявление.

К заявлению нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства по форме №8. Если документы подает представитель, потребуется также копия доверенности.

Такие меры поддержки материнства соответствуют целям и задачам национального проекта «Семья».

#единовременная выплата #поддержка семей с детьми
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