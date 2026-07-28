В центре Казани на сутки отключат воду из-за подключения к сетям школы Загитовой

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Вахитовском районе столицы Татарстана в начале августа более чем на сутки отключат воду. Об этом информирует МУП «Водоканал».

Причиной временных неудобств станут работы по подключению двух водопроводов для Республиканского центра фигурного катания имени Алины Загитовой к централизованным сетям водоснабжения.

Подача воды прекратится в 9 часов утра 4 августа, а возобновится только в 11 часов дня 5 августа. Под отключение попадут 32 многоквартирных и 584 частных дома, семь социальных учреждений и 144 административных здания.

В частности, без воды останутся здания по следующим адресам:

– ул. Девятаева, д. 1б, 1 к. 8 и 9, 7/1;

– ул. Зайцева, д. 8, 10, 14, 29, 29а, 31, 15, 17;

– ул. Ирек, д. 1б, 1 к. 2 и 5, 1/2/79в, 30;

– ул. Кызыл Татарстан, д. 20;

– ул. Мазита Гафури, д. 2а, 2а к. 1, 4, 4а, 26а, 34а, 46, 46а, 50, 50 к. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 71 к. 1, 3, 14 и 216, 71 стр. 3, 71ж, 71 к. 3/1;

– ул. Меховщиков, д. 2а, 3, 4, 4а, 7, 14, 2, 40, 40а, 40б, 44, 72, 72 к. 1, 2 , 3 и 4, 75, 78, 79, 79в/1/2, 79 к. 116, 79/1, 80, 80а, 80 к. 1, 2, 4 и 5; 80/1, 82 к. 1, 82а, 84, 86;

– ул. Портовая, д. 2, 6, 21, 37 к. 1 и 2, 37в к. 1 и 2, 19, 19 к. 1, 19а, 19а к. 1, 23, 23 к. 1 и 2, 23а, 23б, 25, 25 стр. 1, 25 к. 1, 25а, 25а к. 1, 27 к. 1; 27, 27а/1, 27а/2, 27а/4, 27а/5, 37г стр., 39а.

Наряду с этим водоснабжение полностью отключат в домах по улицам 1-я Столбищенская, 1-я Тракторная, 2-я Тракторная, 3-я Тракторная, 4-я Тракторная, 2-я Гаражная, 2-я Комбайнерская, 2-я Столбищенская, 2-я Юл Урам, Волнистая, Загородная, Кисловодская, Комбайнерская, Крестьянская, Коллекторная, Кукушкинская, Лесная (Поповка), Магистральная, Оранжерейная, Орловская, Параллельно-Кисловодская, Парниковая, Параллельно-Прогонная, Поперечно-Кукушкинская, Поперечно-Прогонная, Пригородная, Прогонная, Продольно-Кукушкинская, Проселочная, Радищева, Русловая, Теньковская, Тихорецкая, Тракторная, Турбинная, Услонская, Учительская, Юл Урам, Яшь Кыч, а также в переулках 1-й Юл Урам, 2-й Юл Урам и Кисловодский.

Без воды еще останутся здания по адресам:

– ул. 2-я Тихорецкая, д. 10, 10а, 10б, 12, 12 к. 1, 12а, 39, 39а, 39в, 41, 41 к. 1;

– ул. Алебастровая, д. 1 к. 1, 2, 3 и 4, 1а, 1а к. 3, 5 и 6; 1б, 7, 7 к. 1, 11, 11 к. 1, 2,3; 11/1, 11/2, 11а, 11б;

– ул. Владимира Кулагина, д. 21, 23, 23 к. 1, 2, 3 и 4, 25, 25 к. 1, 3 и 4;

– ул. Крутовская, д. 41а, 47, 49, 51, 1, 3, 3 к. 1 и 8, 8 к. 1, 20, 20/1, 20 к. 1, 2, 3 и 4, 20а/1, 26, 26 к. 2, 3, 4, 6, 7 и 8, 26а, 26б, 26в, 26в к. 8, 26г, 26ж, 26и, 26к, 26 к. 2 и 3, 26н, 26м, 26л16, 33, 41, 41/1, 43;

– пер. Безымянный, д. 1, 1 к. 1, 2 и 3,1а, 2, 6;

– ул. Складская, д. 20, 28, 28а, 30;

– ул. Тихорецкая, 2, 2 к. 2, 3 и 5, 2 стр. 1 и 2, 2а, 2а/1, 2б к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2в, 5 к. 2 и 3; 6, 6а, 6а к. 2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7; 7к2; 7а, 7а к. 1 и 2; 7б, 7д, 7д к. 2, 7л, 7 стр. 2 и 4, 7в к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, 9, 9 к. 1; 9а, 9е, 11, 11 к. 1, 11а, 13;

– ул. Шевченко, д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 32б, 34, 36, 38, 37, 35;

– ул. Южно-Промышленная, д. 1/77а, 1/77б к. 1, 2, 4, 6, 1б, 1б к. 1, 2а, 2а/1, 3, 3а, 3в, 3 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 3/1, 3/2, 5, 5а, 5 к. 1 и 2, 8а, 6г, 6д, 9, 9/1, 10 к. 2, 12б, 12в, 20, 20 к. 1, 20а, 22, 30, 30 к. 2, 30а, 30б к. 1 и 2, 30в.

Помимо этого, воду отключат на территории СНТ №3 НПО «Завод СК им. Кирова», пирса «Лесная Гавань», ГСК «Вахитово», ГСК «Магистральный-3», ГСК «Приволжский» и ГСК «Якорь».

В «Водоканале» уточнили, что будет организован подвоз воды автоцистернами. Заявки на подвоз также принимаются по телефону: 231-62-60.