Управление ЗАГС Кабина РТ сообщило о росте числа браков и снижении разводов

Татарстан делает ставку на адресную помощь семьям. Особое внимание в регионе уделяется семьям с детьми, пожилым, малоимущим, людям с ограниченными возможностями. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова на форуме «Работаем на результат!» в КДК им. Ленина в Казани.

«Забота о людях – главный приоритет республики. <…> За последние пять лет в республике сделано многое. Сегодня предоставляется 65 мер социальной поддержки, из них 60 мер – из бюджета Татарстана. Адресную помощь получат более 59 тысяч многодетных семей», – рассказала она.

Ахметова также сообщила, что с прошлого года в республике введены дополнительные демографические инициативы. Для студенческих семей выплачивается поддержка в размере 100 тысяч рулей при ранней постановке будущих мам на учет по беременности. В регионе работают пункты проката предметов первой необходимости для малышей, предоставляются услуги социальной няни и другие.

За 2025 в Татарстане зарегистрировано более 24 тысяч браков, что на 2% больше, чем годом ранее. При этом количество разводов уменьшилось на 20%. По данному показателю регион лидирует в ПФО.

Участники форума обсудили итоги реализации народной программы за последние пять лет. На встрече собрались работники предприятий и организаций, общественных объединений, участники специальной военной операции и члены их семей.