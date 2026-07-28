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Политика 28 июля 2026 22:32

«Пурга и провокация»: Медведев опроверг слухи о подготовке мобилизации в России

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«Пурга и провокация»: Медведев опроверг слухи о подготовке мобилизации в России
Фото: пресс-служба Совета Безопасности России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сообщения о возможной мобилизации в стране ложными и провокационными. Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам комплектования Вооруженных сил военнослужащими по контракту, передает ТАСС.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация – не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», – сказал Медведев.

Зампред Совбеза также заявил, что такие сообщения связаны с проблемами с людскими ресурсами на Украине. Он добавил, что, по его мнению, в этой стране власти сталкиваются с нехваткой военнослужащих.

#мобилизация #Дмитрий Медведев
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