Путин одобрил обновление договоров о ВТС с Казахстаном и Узбекистаном

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства об обновлении положений договоров о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Казахстаном и Узбекистаном. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Действующие соглашения регулируют основные направления взаимодействия России с Астаной и Ташкентом в сфере военно-технического сотрудничества.

Документы предусматривают поставки продукции военного назначения, ремонт и модернизацию вооружений, совместные научно-исследовательские разработки, создание производственных мощностей, подготовку специалистов и обмен опытом.

Соглашение с Казахстаном Россия заключила в 2013 году. С момента подписания документ не подвергался изменениям. Аналогичный договор с Узбекистаном был подписан в 2016 году и также ранее не обновлялся.

Развитие военно-технического сотрудничества между странами ранее обсуждалось во время государственных визитов Владимира Путина в Казахстан в мае 2026 года и в Узбекистан в мае 2024 года.