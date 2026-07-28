Подростки Татарстана работают озеленителями и вожатыми: топ-10 летних вакансий

За шесть месяцев с начала года в кадровый центр «Работа России» обратились 8,3 тыс. несовершеннолетних татарстанцев. Более 6 тыс. из них удалось трудоустроить, сообщает пресс-служба центра.

«Более 4,5 тыс. подростков в настоящее время успешно завершили временную работу. Самой популярной сферой среди юных соискателей стали профессии, связанные с благоустройством и озеленением территорий, а также вспомогательные специальности», – отметили в пресс-службе.

В топ-10 наиболее востребованных позиций вошли рабочий по благоустройству и озеленению, подсобный рабочий, уборщик территорий, оператор ЭВМ, кухонный рабочий, младший воспитатель, слесарь МСР, вожатый, администратор, помощники воспитателя, официанта, повара и горничной.

«Летняя занятость для подростков – не только возможность получить первый практический опыт и личный заработок, но и ощутимая помощь для работодателей в период сезонной нагрузки. Трудоустройство несовершеннолетних требует строгого соблюдения трудового законодательства», – заметил руководитель кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.

Специалисты кадрового центра напомнили, что при устройстве на работу соискателей необходимо оформлять трудовые договоры. Продолжительность рабочего времени строго регламентирована в зависимости от возраста. С 14 до 15 лет подростки могут работать четыре часа в день, с 15 до 16 лет – пять часов, с 16 до 18 лет – семь часов. Заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени, дополнительно выплачивается материальная поддержка от кадрового центра в размере 2,6 тыс. рублей.