Финансовый университет предоставит грант абитуриенту с 310 баллами ЕГЭ

Финансовый университет предоставит гранты, которые полностью покроют стоимость обучения в бакалавриате, абитуриентам с результатом выше 300 баллов, если они не смогут поступить на бюджетные места. Такое решение в вузе приняли после истории с выпускником, получившим 310 баллов. Об этом РИА Новости сообщил ректор вуза Станислав Прокофьев.

Прокофьев отметил, что приказы о зачислении будут опубликованы позднее, поэтому конкурсная ситуация еще может измениться. При этом он рассказал, что в университете действует система грантов для талантливых выпускников, набравших более 300 баллов.

По словам ректора, если такие абитуриенты не смогут поступить в рамках контрольных цифр приема, вуз предоставит им грант на выбранную образовательную программу, который полностью покроет стоимость обучения по программе бакалавриата.

Для иногородних студентов при необходимости также предусмотрят места в общежитии.

Прокофьев добавил, что в этом году Финансовый университет получил на 35% больше заявлений от победителей олимпиад, чем годом ранее. По его словам, это свидетельствует о доверии к качеству образования вуза, востребованности его выпускников на рынке труда и высокой академической репутации университета, который имеет более чем вековую историю.

Напомним, ранее «Татар-информ» писал о том, что один из поступающих рассказал, что, набрав 310 баллов, не смог пройти на обучение на бюджетной основе.