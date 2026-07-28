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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2026 13:25

Зидан стал главным тренером сборной Франции

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Зидан стал главным тренером сборной Франции
Фото: realmadrid.com

Знаменитый тренер Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции по футболу. Об этом сообщила пресс-служба французской Федерации футбола.

Отметим, что контракт заключен до 2030 года. Подчеркнем, что он сменил на этом посту Дидье Дешама, который объявил об уходе после окончания чемпионата мира 2026 года.

Добавим, что Зидан находится без работы с 2021 года. Ранее он дважды приходил в «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов.

#футбол
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