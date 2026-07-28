news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 28 июля 2026 18:18

Татарстан стал самым выгодным направлением для семейных поездок в августе

Читайте нас в
Телеграм
Татарстан стал самым выгодным направлением для семейных поездок в августе
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан занял первое место среди российских регионов по выгодному сочетанию стоимости проживания и перелета для семейных поездок в августе 2026 года. Такие данные приводит сервис «Яндекс Путешествия», передает «Коммерсантъ».

По информации сервиса, средняя стоимость проживания в регионе составляет 9 тыс. рублей за ночь, а медианная цена авиабилета – 11,3 тыс. рублей.

Количество семейных бронирований отелей и жилья посуточно с заездом в августе увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем семьи планируют проводить в Татарстане около пяти ночей во время поездки.

#путешествия #Туризм
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани с 4 по 28 августа пройдут отключения горячей воды в ряде жилых домов

В Казани с 4 по 28 августа пройдут отключения горячей воды в ряде жилых домов

28 июля 2026
Капремонт домов в Татарстане: что обновят, как идет программа и куда жаловаться

Капремонт домов в Татарстане: что обновят, как идет программа и куда жаловаться

28 июля 2026
Новости партнеров