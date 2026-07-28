Татарстан стал самым выгодным направлением для семейных поездок в августе

Татарстан занял первое место среди российских регионов по выгодному сочетанию стоимости проживания и перелета для семейных поездок в августе 2026 года. Такие данные приводит сервис «Яндекс Путешествия», передает «Коммерсантъ».

По информации сервиса, средняя стоимость проживания в регионе составляет 9 тыс. рублей за ночь, а медианная цена авиабилета – 11,3 тыс. рублей.

Количество семейных бронирований отелей и жилья посуточно с заездом в августе увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем семьи планируют проводить в Татарстане около пяти ночей во время поездки.