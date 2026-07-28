Еще 90 квартир приобретут в Татарстане для детей-сирот до конца года

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В Татарстане приобретут 90 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

На эти цели из бюджета республики направят более 408 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Квартиры закупят для 15 муниципальных районов. Больше всего жилья предусмотрено для Алькеевского района – 21 квартира. В Кукморском районе приобретут 20 квартир, в Аксубаевском – 15, в Верхнеуслонском – 10, в Чистопольском – 7. Еще от одной до пяти квартир получат Азнакаевский, Актанышский, Арский, Бугульминский, Зеленодольский, Мамадышский, Мензелинский, Нурлатский, Пестречинский и Сармановский районы.

Согласно условиям закупки, квартиры не должны находиться в аварийных или ветхих домах. Их площадь должна составлять от 24 до 36 квадратных метров. Обязательными требованиями являются наличие отдельной кухни с раковиной и санузла с установленной сантехникой. Не допускается приобретение жилья в цокольных и полуподвальных этажах, а также в самовольных постройках.

На каждую квартиру будет действовать гарантия сроком не менее двух лет. Передать все жилые помещения заказчику планируется до 20 декабря 2026 года.

Председатель Госкомитета Татарстана по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что обеспечение жильем детей-сирот остается на особом контроле руководства республики. По его словам, закупка проводится в соответствии с требованиями законодательства, а бюджетные средства используются строго по целевому назначению.

Это уже третья закупка жилья для детей-сирот в Татарстане с начала года. На проведение двух предыдущих аукционов было выделено 885 млн рублей. С учетом новой закупки республика приобретет в общей сложности 285 квартир для детей-сирот.