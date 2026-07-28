Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались

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Президент России Владимир Путин призвал делать все необходимое, чтобы бойцы специальной военной операции ни в чем не нуждались, а также оперативно реагировать на случаи несправедливого отношения к их семьям. Об этом он заявил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает РИА Новости.

«Здесь нужно делать все для того, чтобы… наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать», – сказал Путин на встрече с Матвиенко.

Глава государства также призвал органы власти внимательно относиться к проблемам семей участников СВО.

«Поддержка членов боевых наших дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти», – сказал Путин.