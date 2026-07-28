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Общество 28 июля 2026 17:35

МакSим выписали из больницы после экстренной госпитализации

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Певицу МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) выписали из больницы, куда она попала 24 июля. Об этом ее PR-менеджер Яна Богушевская сообщила «Абзацу».

«Госпитализация носила кратковременный характер, артистка уже выписана и отдыхает на даче, чувствует себя хорошо», – заявила Богушевская.

Ранее сообщалось, что певица была госпитализирована на фоне переживаний из-за смерти отца. Врачи рекомендовали ей воздержаться от перелетов и выступлений до стабилизации состояния. Из-за этого МакSим не смогла выйти на сцену на концерте в Павлодаре 25 июля, посвященном Дню города. Вместо нее выступила Светлана Лобода.

#певица максим
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