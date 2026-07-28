Депутаты ГД предложили установить единый запрет на ремонтные работы ночью

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении единого запрета на шумные ремонтные работы в ночные часы. Документ предусматривает запрет на такие работы с 22:00 до 8:00 по местному времени и есть в распоряжении ТАСС.

Инициатива предполагает внесение изменений в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ. В указанный период предлагается запретить в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов ремонт, переустройство и перепланировку с использованием машин и инструментов, создающих шум.

Ограничение также планируется распространить на работы по капитальному ремонту зданий, благоустройству и содержанию земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам.

При этом предлагаемые нормы не будут действовать в отношении аварийно-восстановительных и других неотложных работ, ликвидации последствий стихийных бедствий, а также работ, прекращение которых может создать угрозу жизни или безопасности людей. В случае принятия законопроект может вступить в силу 1 января 2027 года.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас вопросы соблюдения тишины и покоя регулируются региональным законодательством. При этом в разных субъектах РФ отличаются время действия ограничений, перечень запрещенных работ и категории лиц, на которых распространяются требования.

По мнению парламентариев, действующие правила не всегда позволяют однозначно определить, подпадает ли под региональные запреты ремонт в квартире, работы на расположенной рядом стройплощадке, механизированная уборка снега, покос травы и другие виды работ на придомовой территории. В результате, как указывают авторы, одинаковые работы в одном регионе могут быть прямо запрещены ночью, тогда как в другом жителям приходится отдельно доказывать нарушение права на отдых.