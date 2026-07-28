Врач поделилась советами о том, как приучить ребенка к ЗОЖ

Детский реабилитолог Екатерина Паснова рассказала, как приучить ребенка к здоровому образу жизни. По ее словам, нужно самому стать для него примером.

«Здоровый образ жизни прививается в семье. Поэтому воспитывать нужно себя и семью. Ребёнок с первых дней жизни должен видеть пример», — сказала Паснова в беседе с «Радио 1».

Кроме того, по словам врача, необходимо следить за питанием ребенка, чтобы не допустить избытка массы тела, изменений в сердечно-сосудистой системе, а также проблем с суставами.

Паснова также утверждает, что спать нужно минимум 8 - 9 часов.

«Физиологично ложиться в период с 21:00 до 22:00. Режим дня должен быть постоянным, должна быть привычка засыпать в одно и то же время. Главный враг перед сном — гаджеты», — добавила врач.