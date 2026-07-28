Путин поздравил 430-й мотострелковый полк с присвоением звания гвардейского

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 430-го мотострелкового полка с присвоением почетного наименования «гвардейский». Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что действия личного состава полка в ходе специальной военной операции стали примером исполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

«Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», – добавил Путин.

В завершение глава государства пожелал командованию и личному составу 430-го гвардейского мотострелкового полка крепкого здоровья и успехов.

Напомним, вчера «Татар-информ» писал о том, что Владимир Путин подписал указ о присвоении 430-му мотострелковому полку почетного наименования «гвардейский». Звание присвоено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные военнослужащими при выполнении боевых задач по защите Отечества и государственных интересов России в условиях вооруженных конфликтов.

Полк преимущественно сформирован из военнослужащих Татарстана.