ЖКХ, пенсии и защита детей: какие законы приняты по инициативе Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По инициативе представителей Татарстана принимаются федеральные законы, направленные на улучшение качества жизни людей в различных сферах. Об этом сообщил сегодня депутат Госдумы РФ от РТ Марат Нуриев на форуме «Работаем на результат!» в КДК им. Ленина в Казани.

За пять лет он получил от жителей региона более 1200 обращений на разные темы. В основном они касаются жилищно-хозяйственных вопросов, связны с коммунальными тарифами, содержанием площадок для мусора, безнадзорными животными.

«Мы приняли ряд федеральных законов. Я выступил автором и соавтором 55 законов, 22 из них – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Теперь управляющие кампании обязаны ежегодно отчитываться перед собственниками о приделанной работе, средства на капитальный ремонт можно использовать быстрее и гибче, а общие собрания жильцов проводятся в строгом соответствии с правилами. Также мы ужесточили требования к безопасной эксплуатации газа», – рассказал Нуриев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

По его словам, сейчас продолжается работа, направленная на решение проблем в сфере обращения с ТКО. Кроме того, был принят закон об индексации пенсий работающих пенсионеров.

«Когда я был руководителем предприятия, все пенсионеры раз в год увольнялись, чтобы получить индексацию. А потом в начале года приходили, чтобы снова устроиться на работу. Нам удалось эту проблему решить, сейчас пенсионеры могут спокойно работать», – сообщил Нуриев.

Также, по его словам, был принят закон, направленный на защиту несовершеннолетних от вейпов и никотина.

Участники форума осудили итоги реализации народной программы за последние пять лет. На встрече собрались работники предприятий и организаций, общественных объединений, участники специальной военной операции и члены их семей.